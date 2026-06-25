Deltarune Chapter 5 поставила новый рекорд в Steam и почти добралась до 300 тысяч игроков

Новый релиз Deltarune Chapter 5 стартовал с мощного результата: пятая глава уже установила новый рекорд онлайна для игры в Steam.

После выхода Chapter 5 количество одновременных игроков резко выросло. Пиковый онлайн достиг 291 816 человек, что стало лучшим показателем за всю историю проекта. На момент публикации в игре всё ещё находилось более 240 тысяч пользователей.

Для серии это важный рубеж. Первые две главы вышли ещё в 2018 году бесплатно, а третья и четвёртая появились только в 2025-м после долгого ожидания. Теперь темпы разработки заметно ускорились.

Создатель игры Тоби Фокс ранее заявил, что работа над новыми главами идёт быстрее, чем раньше. По его словам, шестая глава уже находится в производстве, а разработка седьмой может стартовать ещё до конца этого года.

Успешный запуск Chapter 5 показывает, что интерес к Deltarune за годы ожидания не только не исчез, но и продолжает расти, превращая проект в один из самых заметных инди-релизов года.