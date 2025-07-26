Deltarune заняла первое место в чартах цифровых продаж Nintendo Switch 2 eShop за июнь

Независимый хит Тоби Фокса Deltarune разошёлся большим тиражом, чем некоторые игры Nintendo для Switch 2, сообщает аналитическая компания Newzoo.

В последнем отчёте Newzoo о продажах подробно рассматриваются продажи игр во время запуска Switch 2. Согласно данным, Deltarune неожиданно стала хитом в интернет-магазине Switch 2. Пиксельная инди-ролевая игра возглавила рейтинг продаж в цифровом формате, обогнав другие популярные игры, такие как Mario Kart World, Minecraft и No Man’s Sky.

«Deltarune от создателей Undertale возглавила продажи цифровых копий. Главы 1 и 2 были бесплатными, а полный релиз всех 4 глав на всех платформах (включая Switch 2) вызвал большой ажиотаж в Nintendo eShop. Deltarune лидирует по количеству проданных цифровых копий, даже опережая Mario Kart World в канале eShop. Вероятно, на этот результат повлияло сильное присутствие Mario Kart World в продажах физических копий». — Newzoo.

Данные основаны на оценках, а не на подтверждённых продажах, и включают только шесть рынков, за исключением азиатских регионов: США, Великобританию, Германию, Францию, Испанию и Италию. Цифры также основаны только на цифровых продажах и не включают физические копии. Для сравнения: продажи игр Nintendo в основном приходятся на физические копии.

Nintendo пока не подтвердила точные данные о продажах игр, но каждый квартал компания публикует обновлённый список из 10 самых продаваемых игр, а также данные о доходах от продаж собственных игр.

По предварительным данным аналитиков, Switch 2 стала самой быстро продаваемой игровой консолью всех времён в США, обогнав по продажам PS4 на старте продаж.