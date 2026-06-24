Для ролевой игры DELTARUNE вышло крупное обновление с пятой главой

Разработчик Тоби Фокс сообщил о выпуске пятой главы своей ролевой игры DELTARUNE. Обновление уже доступно для загрузки в цифровом сервисе Steam и на других платформах.

С выходом этого апдейта пользователям стали доступны первые 5 глав истории. Создатель проекта отметил, что сюжетная линия не заканчивается на данном этапе, а последующие эпизоды будут выходить в формате бесплатных обновлений для владельцев игры. Первые 2 главы по-прежнему можно опробовать бесплатно в рамках демонстрационной версии, тогда как доступ к остальным главам требует покупки полной версии проекта.

В своем обращении к сообществу Тоби Фокс извинился за долгое ожидание и поблагодарил игроков за терпение. Разработчик также попросил сообщать обо всех найденных ошибках и возможных сбоях на официальную электронную почту поддержки, пообещав оперативно публиковать информацию о решении технических проблем на официальном сайте проекта.

Что касается продолжения, то авторы нацелены выпустить 6 главу в 2027 году. До этого момента разработчики планируют периодически делиться подробностями о процессе производства и демонстрировать успехи в разработке последующих частей.

На данный момент игра официально поддерживает только английский и японский языки. Локализация на русский язык в проекте отсутствует, поэтому русскоязычным игрокам придется дождаться неофициальных фанатских переводов, которые обычно появляются через некоторое время после релиза обновлений.