До выхода третьей и четвёртой главы Deltarune еще далеко: создатель рассказал, как продвигается разработка

Разработчик Undertale Тоби Фокс рассказал о ходе разработки грядущих глав Deltarune, объяснив, что разработка идет полным ходом, но до "даты релиза еще очень далеко".

Как вы помните, первая глава была выпущена бесплатно в 2018 году, а вторая - в 2021-м. В настоящее время в разработке находятся еще три главы, но 3 и 4 главы будут доступны вместе, причем первая из них "практически завершена в плане контента".

"Разработка четвертой главы идет лучше, чем когда-либо", - написал Фокс в недавнем информационном письме. "Мы идем по графику, чтобы уложиться в установленные сроки..... Я чувствую себя очень хорошо".

Глава 4 также почти завершена с точки зрения содержания, но Фокс говорит, что настоящим источником затрат времени являются завершающие этапы.

Несмотря на то, что игра сильно продвигается, говорить о дате выхода пока не приходится. Даже если 4-я глава будет завершена гладко, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, так что мы еще не на том этапе, когда можно давать твердые обещания..... Я не могу дождаться, когда вы увидите больше моментов и персонажей, которые были в моей голове на протяжении последних восьми лет.