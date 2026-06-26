После выхода Chapter 5 Deltarune ускоряется: следующая глава уже в планах на 2027 год

После выхода Chapter 5 в Deltarune 24 июня интерес к игре снова резко вырос: онлайн в Steam обновил собственные пики, а обсуждения почти сразу ушли от впечатлений к будущему серии. Повод дала свежая Q&A-секция на странице игры, где Тоби Фокс прямо обозначил ориентир — Chapter 6 планируется к релизу примерно в 2027 году.

Формулировка аккуратная, без обещаний точной даты, но сам факт того, что разработчики уже говорят о следующей главе в конкретном временном окне, заметно меняет ощущение темпа разработки. В том же обновлении уточняется, что у игры будет единая концовка, а сюжет продолжится дальше пятой главы, что косвенно подтверждает: серия не распадается на отдельные истории, а движется к финалу как цельное произведение.

На фоне предыдущего графика релизов это выглядит почти как ускорение. Между ранними частями и более поздними главами у Deltarune были долгие паузы, но теперь разработка, судя по всему, набрала более устойчивый ритм. При этом ожидание всё ещё остаётся длинным: 2027 год — это не «скоро», особенно для игры, за которой следят уже почти как за культурным явлением.