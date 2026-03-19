Пятая глава Deltarune близка к релизу - разработка почти завершена

Создатель Deltarune Тоби Фокс сообщил, что работа над пятой главой практически завершена, а большая часть команды уже переключилась на другие задачи. Это указывает на то, что релиз нового эпизода может состояться в обозримом будущем.

По словам разработчика, сейчас проект переходит в стадию активного тестирования. Профессиональные тестировщики начнут полноценную проверку игры в начале апреля, а также в ближайшее время планируется завершить проверку качества японской локализации.

Фокс отметил, что на текущем этапе команда сосредоточена в основном на исправлении багов и финальной полировке. Основной объём разработки уже выполнен, что и позволило большинству разработчиков завершить работу над этой частью.

При этом точная дата выхода пока не называется. Этап тестирования может занять неопределённое время, после чего игре предстоит пройти сертификацию на консолях и подготовку к релизу.

В сообществе также активно обсуждают будущее серии. Некоторые фанаты обратили внимание, что Фокс редко упоминает шестую главу, что породило различные теории о возможных сюрпризах в продолжении истории.

Напомним, первая глава Deltarune вышла в 2018 году, вторая — в 2021-м, а третья и четвёртая были выпущены одновременно в 2025 году. Судя по текущим темпам, новые главы могут выходить быстрее, чем раньше.