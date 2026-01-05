Пятая глава Deltarune точно выйдет в 2026 году: Тоби Фокс делится новостями о разработке

Тоби Фокс наконец сообщил более точную дату выхода Deltarune Глава 5: пятая глава игры появится в 2026 году. Несмотря на то, что конкретный день пока не уточняется, официальное заявление автора дает фанатам долгожданный ориентир. Ранее точные сроки были неизвестны, однако ожидалось, что новая часть выйдет в течение этого года.

В свежем посте на официальных страницах Фокса в социальных сетях он рассказал о текущем ходе работ. Команда завершает последние элементы Главы 5 и уже начала планировать состав Главы 6. «Счастливого 2026 года всем! Deltarune Глава 5 выйдет в этом году!» — отметил Фокс, демонстрируя также документы по переводу диалогов и показывая процесс адаптации текстов на другие языки.

С момента выхода предыдущих глав Deltarune завоевала сердца фанатов, сочетая уникальный юмор, запоминающихся персонажей и глубокую сюжетную линию, перекликающуюся с Undertale. Пользователи Steam высоко оценили игру: рейтинг положительных отзывов достигает 99%, что подтверждает восторженный прием новой главы.

Скорый выход пятой части приближает фанатов к продолжению истории, а работа над Главой 6 намекает, что путешествие по миру Deltarune еще далеко не завершено. Тоби Фокс обещает, что поклонников ждут новые сюжетные повороты, персонажи и неожиданные механики, сохраняя фирменный стиль, который сделал серию культовой.