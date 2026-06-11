Разработка Deltarune Chapter 6 идёт быстрее предыдущих глав

Сразу после анонса Deltarune Chapter 5 создатель игры Тоби Фокс поделился новостями о следующей главе. По его словам, работа над Chapter 6 уже идёт полным ходом и продвигается заметно быстрее, чем в случае с предыдущими эпизодами.

В свежей рассылке разработчик рассказал, что основные механики шестой главы уже готовы, а команда сейчас сосредоточена на создании новых локаций и испытаний, которые будут использовать эти особенности геймплея. Также почти завершена работа над обычными противниками и их атаками.

При этом финальная битва главы всё ещё находится в разработке — авторы продолжают создавать уникальные паттерны атак для последнего босса.

По словам Фокса, Chapter 6 оказалась проще в производстве, чем некоторые предыдущие главы, что положительно сказалось на темпах разработки. Более того, существует вероятность, что работа над Deltarune Chapter 7 начнётся ещё до конца 2026 года.

Напомним, что первые две главы Deltarune вышли ещё в 2018 году, а третью и четвёртую фанатам пришлось ждать около семи лет. Теперь разработка заметно ускорилась: Chapter 5 выйдет уже 24 июня, а следующие главы постепенно приближают игру к завершению истории.