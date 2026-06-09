Самая загадочная RPG последних лет продолжает историю: дата выхода Deltarune Chapter 5 наконец раскрыта

Поклонникам Deltarune больше не придется гадать, когда продолжится история Криса, Сьюзи и Ральзея. Пятая глава необычной ролевой саги от Тоби Фокса получила точную дату релиза — обновление станет доступно 24 июня 2026 года.

Несмотря на статус очередной главы, многие игроки давно воспринимают новые эпизоды Deltarune как полноценные релизы. Каждый из них заметно расширяет сюжет, добавляет персонажей и развивает уникальную игровую формулу, сочетающую классическую JRPG, нестандартный юмор и эмоциональное повествование.

В пятой главе героям вновь предстоит бороться с Тёмными Фонтанами, которые угрожают существованию мира. Разработчики обещают новые сюжетные события, встречи с ранее неизвестными персонажами и возвращение знакомых лиц, сыгравших важную роль в предыдущих эпизодах.

Одной из главных особенностей Deltarune по-прежнему остается свобода выбора. Игроки смогут решать конфликты как через сражения, так и с помощью механики пощады, находя общий язык даже с самыми необычными противниками. Именно этот подход давно стал одной из визитных карточек проектов Тоби Фокса и выгодно выделяет серию среди большинства современных RPG.

Релиз состоится 24 июня в 11:00 по восточному времени США, что соответствует примерно 18:00 по московскому времени. Для поклонников творчества Тоби Фокса это, без преувеличения, одно из самых ожидаемых событий лета. Учитывая репутацию предыдущих глав, новая часть истории имеет все шансы вновь стать одной из самых обсуждаемых инди-игр года.