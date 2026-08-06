Создатель Deltarune рассказал о ходе разработки шестой главы и объяснил, почему она будет короче предыдущих

Тоби Фокс поделился новыми подробностями о шестой главе Deltarune, подтвердив, что релиз новой части истории по-прежнему запланирован на 2027 год. При этом разработчик уточнил, что глава будет выпущена отдельно, как это ранее произошло с пятой частью.

По словам Фокса, шестая глава станет более короткой и линейной по сравнению с некоторыми предыдущими эпизодами. Она будет сосредоточена на конкретном аспекте сюжета, поэтому часть элементов, знакомых игрокам по прошлым главам, в этот раз может отсутствовать.

Разработчик также отметил, что понимает возможные опасения фанатов из-за уменьшения продолжительности главы, однако уверен в выбранном темпе повествования. По его словам, после завершения всей истории Deltarune игроки смогут лучше понять причины такого подхода.

Работа над шестой главой уже близка к завершению. Фокс сообщил, что сценарий практически готов, а значительная часть программирования и художественных материалов уже создана. Сейчас команде остаётся заняться доработкой отдельных элементов, включая босса главы и анимированные сцены.

Хотя точная дата выхода пока не объявлена, разработчик рассчитывает выпустить Deltarune: Глава 6 в течение 2027 года. При этом он призвал игроков не делать выводы о структуре истории до завершения всей игры, намекая, что важные ответы будут раскрыты ближе к финалу.