Создатель Undertale представил новую информацию о прогрессе разработки Deltarune

Тоби Фокс - создатель Undertale - представил новую информацию о Deltarune, игре, действие которой происходит в той же вымышленной вселенной, что и Undertale. Информация поступила из официальной рассылки.

В настоящее время команда работает над японской локализацией третьей главы, после чего последует портирование и тестирование ошибок. К этому моменту игра будет "полностью завершена".

Сейчас основное внимание уделяется главам 4 и 5, а над пятой главой также ведутся "незначительные работы". Новый продюсер, по всей видимости, поможет команде уложиться в новый внутренний дедлайн для 4-й главы.

Всех с наступающим 2024 годом! Команда DELTARUNE (и я) взяла перерыв на праздники, чтобы навестить свои семьи, но теперь все вернулись и с нетерпением ждут возвращения к игре. Что касается 3-й главы, то мы работаем над японской локализацией. Затем мы начнем портировать и тестировать главу, после чего она будет... полностью завершена! Как уже говорилось в прошлый раз, команда в основном сосредоточена на 4-й главе, а также немного работает над 5-й. Мы установили внутренний дедлайн для 4-й главы, и наш новый продюсер поможет нам сделать все необходимые шаги, чтобы уложиться в него. Я уверен, что это будет очень продуктивный год!!! Как обычно, я мало чем могу поделиться, чтобы ничего не испортить.