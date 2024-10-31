Тоби Фокс заверил, что третья и четвертая главы Deltarune будут выпущены в 2025 году

Тоби Фокс, известный создатель Undertale, поделился свежими новостями о разработке Deltarune. Он подтвердил, что третья и четвертая главы будут выпущены в 2025 году, продолжая историю, начатую во второй главе. Процесс идет полным ходом, и, судя по регулярным обновлениям в соцсетях, Фокс активно работает над завершением новой части.

На данный момент Deltarune продвигается к пятой главе, как недавно намекнул Фокс. Хотя точные сроки релиза не объявлены, он заверил, что главы 3 и 4 выйдут на 100% в следующем году. Помимо работы над основным проектом, создателю предстоит также адаптировать игру для консолей и провести локализацию, что может повлиять на окончательную дату релиза.

В своем последнем сообщении на платформе X Тоби Фокс отметил, что ему не терпится продемонстрировать плоды шестилетней работы.