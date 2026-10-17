Delve Survivors зовёт в глубины подземелий 12 ноября

Студия iDiOSLAB представила новый трейлер Delve Survivors — необычного рогалика, объединяющего классическое исследование подземелий с механиками популярных игр в духе Vampire Survivors. Вместе с роликом разработчики объявили дату выхода: релиз на PC состоится 12 ноября 2026 года.

Главная особенность Delve Survivors заключается в сочетании пошаговых сражений и противостояния огромным ордам противников. Вместо привычного для жанра непрерывного экшена игрокам предложат более тактический подход, при котором каждое действие требует обдуманного решения.

Во время прохождения предстоит исследовать разнообразные подземелья, уничтожать многочисленных врагов и постепенно спускаться на все более опасные уровни. Чем глубже удастся забраться, тем сложнее станут испытания, но тем ценнее окажется добыча.

Каждое новое прохождение позволит выбирать дополнительные навыки, улучшать способности персонажа и экспериментировать с различными комбинациями умений. Благодаря этому игроки смогут создавать собственные сборки и находить новые способы борьбы с полчищами монстров.