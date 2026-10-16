Dementium II выйдет в Steam 20 октября - культовый хоррор с Nintendo DS получит обновлённую версию

Компания Atooi объявила, что 20 октября выпустит Dementium II в Steam. Продолжение культового хоррора от первого лица, впервые появившегося на Nintendo DS в 2010 году, получит обновлённую версию для современных ПК. Игра предложит переработанную графику, поддержку мыши и клавиатуры, достижения Steam и совместимость со Steam Deck.

Сюжет продолжает историю Уильяма Редмура, который приходит в себя в психиатрической лечебнице «Яркий рассвет» после операции. Герой страдает от провалов в памяти и обвиняется в убийстве собственной жены. Вскоре больничные коридоры начинают превращаться в кошмарное пространство, населённое чудовищами. Попытка выбраться из лечебницы становится лишь началом путешествия по заброшенной деревне и другим опасным местам.

Игрокам предстоит сражаться с монстрами, решать головоломки и исследовать локации, постепенно раскрывая тайны происходящего. В отличие от многих современных хорроров, Dementium II позволяет пользоваться фонариком одновременно с оружием, а поверженные противники не возрождаются после зачистки территории.

Обновлённое издание предложит разрешение до 4K, но при желании можно будет переключиться на ретро-разрешение, напоминающее оригинальную версию для DS. Разработчики также предусмотрели два варианта освещения: современный реалистичный луч фонарика и классический эффект из первоначальной игры. Музыку, предупреждавшую о приближении врагов, можно отключить, чтобы сделать исследование ещё напряжённее.

Оригинальная Dementium II также выходила на ПК в 2013 году. Новая версия призвана сохранить атмосферу классического хоррора, адаптировав его к современным платформам.