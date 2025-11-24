Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked получила релизный трейлер

Demeo давно закрепилась как одна из самых значимых VR-RPG на рынке, предлагая уникальный формат цифровой настольной тактики. И теперь серия делает важный шаг вперёд: вышла Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, причём впервые — в полноценной «плоской» версии без необходимости использования VR-очков. Это открывает игру для широкой аудитории, которая раньше могла лишь наблюдать за успехом VR-оригинала со стороны.

Партнёрство с легендарной Dungeons & Dragons стало ключевым элементом сиквела. Battlemarked предлагает расширенный набор героев, новых монстров и локаций, вдохновлённых культовой ролевой системой. Благодаря этому игра стала богаче, глубже и значительно разнообразнее, сохранив при этом узнаваемую атмосферу настольной кампании, разыгрывающейся на цифровом деревянном столе.

Разработчики из Resolution Games проделали большую работу: они не только интегрировали D&D в свой формат, но и сделали игру доступной для игроков, которые предпочитают традиционный геймплей. Battlemarked выглядит как уверенный шаг к тому, чтобы объединить поклонников VR и классических RPG в одном приключении.