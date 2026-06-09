Красивое приключение от Annapurna задержится: Demi and the Fractured Dream перенесли на 2027 год

Издатель Annapurna Interactive и студия Yarn Owl сообщили о переносе приключенческого экшена Demi and the Fractured Dream. Игра больше не выйдет в 2026 году — новой датой релиза назначено 27 февраля 2027 года.

Проект разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК. Несмотря на задержку, авторы продолжают позиционировать игру как одно из самых амбициозных приключений в своем портфолио.

В центре сюжета находится девушка по имени Деми, которая путешествует по загадочному миру Сомнуса. Героиня является Войдсентом — носителем силы Пустоты. Это проклятие постепенно пожирает её, но одновременно наделяет сверхъестественными способностями. Следуя за таинственным голосом, Деми должна остановить пробуждение древнего зла и уничтожить трёх легендарных Проклятых Зверей.

Судя по описанию, игроков ждёт классическая формула приключенческого экшена с исследованием мира, сражениями, платформингом и головоломками. Особое внимание уделено механике Пустоты: своевременные уклонения позволяют активировать временное усиление атак, что делает бои более динамичными и требовательными к реакции игрока.

На фоне множества современных экшенов Demi and the Fractured Dream выглядит как проект, делающий ставку не только на сражения, но и на атмосферное путешествие по необычному фэнтезийному миру. Перенос наверняка расстроит тех, кто ждал игру уже в следующем году, однако дополнительное время разработки часто идёт на пользу подобным сюжетным приключениям, где важны полировка, визуальный стиль и проработка мира.

Теперь поклонникам остаётся ждать февраля 2027 года и надеяться, что задержка поможет игре полностью раскрыть свой потенциал.