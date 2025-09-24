Мрачный приключенческий экшен Demi and the Fractured Dream выйдет в 2026 году

Издатель Annapurna Interactive и студия Yarn Owl представили новый приключенческий экшен Demi and the Fractured Dream, релиз которой запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).

Игроки возьмут на себя роль Деми — загадочной путешественницы в мире Сомнус, где сны и кошмары переплетаются в единое целое. Деми является Войдсентом — существом, отмеченным проклятием пустоты. Эта сила разъедает её изнутри, но в то же время наделяет невероятными способностями. Под руководством таинственного голоса героиня отправляется в путешествие по опасным землям — от пустынных шпилей до мистических болот — чтобы уничтожить трёх Проклятых Зверей и остановить катастрофическое пробуждение, грозящее миру.

Геймплей сочетает динамичные сражения, исследование и решение головоломок. Игроков ждут подземелья, платформенные испытания и схватки с монстрами пустоты. Боёвка построена на комбинациях атак, заклинаний и инструментов, где особое значение имеют точные уклонения: правильно рассчитанный манёвр позволяет высвободить силу пустоты и усилить серию ударов.

Важным элементом станут амулеты, которые открывают разные стили игры, давая возможность адаптировать способности под собственный подход.

Demi and the Fractured Dream обещает стать мрачным, но чарующим приключением, где баланс между светом и тьмой определяет не только судьбу героини, но и всего мира Сомнус.