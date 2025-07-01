Возвращение симулятора богов: Demiurgos - стратегия, в которой вы вершите судьбы мира

Если вы ностальгируете по Black & White и давно мечтали вновь почувствовать себя божеством, которому поклоняются смертные, то вас ждет приятный сюрприз. Demiurgos — новая стратегия от аргентинской студии Tlön Industries — обещает вернуть жанру симуляторов богов былую славу. Игра предложит уникальный опыт управления человечеством с высоты небес, причем как в одиночку, так и в многопользовательском режиме.

В Demiurgos игрок становится одним из пяти мифологических богов: Мардуком, Локи, Анубисом, Марсом или Посейдоном. Каждый из них представляет отдельный пантеон и обладает уникальными способностями, влияющими на стиль игры. Например, Анубис может насыла́ть мор на непокорных, а Локи — устраивать хитроумные ловушки для других божеств.

Игровой процесс строится вокруг контроля над последователями. Вы можете щедро одаривать их чудесами и добром — или наоборот, наказывать за непослушание катастрофами. Чем вернее вам поклоняются, тем сильнее становится ваша религия. Вы сможете назначать священников, определять догматы и даже буквально создавать ландшафты — от гор и лесов до рек и озёр.

Хотя точная дата релиза Demiurgos пока неизвестна, игра находится в активной разработке, и уже сейчас её тестируют ограниченные группы игроков. Получить ранний доступ можно через официальный Discord-проект, но гарантии попасть в число избранных пока нет.

Demiurgos выглядит как свежий взгляд на жанр, который многие давно считали забытым. И если разработчики сдержат обещания, нас ждёт не просто стратегия — а настоящая песочница для богов.