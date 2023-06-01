Приключенческая игра по сбору колоды Demon Loop от автора настольной игры Александра Пфистера скоро в раннем доступе ©

Вдохновленная Slay the Spire и Gloomhaven, Demon Loop скоро появится в раннем доступе Steam. Испытайте постоянно меняющуюся Петлю в этой тактической игре, вышедшей из-под пера известного автора настольных игр Александра Пфистера. Защитите людей от демонов, которых они совсем недавно называли друзьями. Используйте растущую колоду карт, чтобы оттачивать стратегию в каждом уникальном цикле.

Стройте и ремонтируйте постройки, привлекайте жителей деревни на свою сторону и улучшайте свои навыки, чтобы победить демонов, бегущих по земле, и разгадать тайну Петли Демонов.

С точки зрения контента, версия Demon Loop в раннем доступе будет составлять примерно первую треть кампании в раннем доступе. Полная версия Demon Loop будет дополнена уже запланированными функциями. Кроме того, пожелания и отзывы сообщества будут учтены в полной версии.

В Demon Loop будет чем заняться: от расширения и улучшения вашего центра Loop до расширения колоды карт, которую вы используете для борьбы с демонами, и до раскрытия более широкой истории, почему монстры повернулись против людей.

Demon Loop выйдет на ПК (Steam) в 2024 году.