Новый хит на консолях: готовьте свои топоры для боя в Demon Skin ©

ESDigital Games и Ludus Future выпустят игру Demon Skin на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S, Xbox One и Nintendo Switch уже 5 мая! Игрокам предстоит сражаться в жестоком мире темных фантазий, наполненном демонами. Игра представляет собой хак-н-слэш с RPG, платформерами и боевой механикой, где каждый игрок может придумать свою уникальную тактику и умело комбинировать оружие для более эффективного боя.

Один из Странников становится свидетелем зловещего ритуала восстановления могущественного древнего артефакта, и попадает в поток энергии, высвобождаемый артефактом - и мгновенно превращается в демона! Чтобы вернуть себе прежний облик, Страннику понадобится артефакт, который был украден после ритуала, отправляющего его на поиски, сражаясь по пути с ордами демонов.

Demon Skin обещает уникальную боевую систему и элементы RPG, которые помогут игрокам совершенствовать свои навыки, осваивать различные стойки для молниеносного парирования и наносить максимальный урон. Собирать осколки кристалла, улучшать свою броню и собирать редкие артефакты, которые позволят разблокировать впечатляющие супер-навыки – все это ждет игроков.

В версию для консолей разработчики добавят дополнение Crossroad of the World, которое ранее было доступно только на Steam. В этом дополнении игроки смогут исследовать прошлое главного героя перед тем, как он превратился в демона, сокрушающего монстров. В консольной версии добавят новые элементы управления, специально адаптированные для контроллеров, и исправят ошибки, чтобы игроки могли наслаждаться игрой с максимальным комфортом. Demon Skin будет доступна на Epic Games Store после выхода на консолях, и будет продаваться за 9,99$ / €9,99.



Смотрите трейлер игры и готовьтесь окунуться в захватывающую приключенческую игру мира демонов!