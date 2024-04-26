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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 15.10.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
6.4 78 оценок

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила скидку -66%

VovanVV1982

В связи с текущей распродажей игр компании Sega игра по аниме "Клинок, рассекающий демонов" Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила историческую минимальную скидку -66% (в РФ не доступна).

Станьте клинком, рассекающим демонов!

Взгляните на самые яркие моменты Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba глазами главного героя — Tanjiro Kamado!

Пройдите его историю от Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, в которой Tanjiro вступает в организацию Demon Slayer Corps, до Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, с участием огненного хасиры Kyojuro Rengoku!

Сразитесь с демонами из аниме — ошеломительная графика с точностью воссоздаст все легендарные боевые приемы в 3D!

Выберите любого из 24 бойцов: не только героев вроде Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado, но и демонов, таких, как Rui (Lower Five of the Twelve Kizuki) и Akaza (Upper Three of the Twelve Kizuki). Сталкивайте любимых персонажей друг с другом — боев между ними вы еще не видели!

Содержимое Ultimate Edition

  • Игра Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  • Пропуск персонажей
  • Разблокирование персонажей — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira из Kimetsu Academy
  • Внутриигровые костюмы — одеяние пациента Поместья бабочек для Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira
  • Аватары — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Shinobu Kato, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura).
  • Очки Kimetsu (8000 очков)
  • Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении

Содержимое Digital Deluxe Edition

  • Игра Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles
  • Разблокирование персонажей — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira из Kimetsu Academy
  • Внутриигровые костюмы — одеяние пациента Поместья бабочек для Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira
  • Аватары — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Shinobu Kato, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura).
  • Очки Kimetsu (8000 очков)
  • Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении

Содержимое Digital Standard Edition

  • Игра Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  • Разблокирование персонажа — Tanjiro Kamado из Kimetsu Academy
  • Аватары — Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado
  • Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении

Доступность и цены по регионам можно посмотреть тут.

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-4
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Kamishini1993

Может максимальную скидку?

1
VovanVV1982

ну как бы кто активно сидит в курсу что такая историческая минимальная скидка да и внимательно посмотри на скрины если тяжело на стим дб смотреть

1
VovanVV1982

отличие будет разное. например. игру Last Epoch подняли в цене с выходом 1.0 https://store.steampowered.com/app/899770/Last_Epoch/

https://steamdb.info/app/899770/

была скидка -25% 321 грн. сейчас без скидки 700 грн. если будет скидка -30% и более это будет исторически минимальная цена или максимальная скидка?

0
bysaturn VovanVV1982

По сути, ни то, ни другое.

0
mongol312 bysaturn

наоборот.

-1
mongol312 VovanVV1982

человек тебе правильно пишет - это максимальная скидка и минимальная на данный момент цена, поправь заголовок.

-1
Lexus Black

Это мортал комбат, с аренами, костюмати - но про охотников. Графика слишком перенасыщена "спецэфетками" которые выглядят слишком громоздкими и безвкусными, закрывающими обзор даже для больших экранов. Вместо того что бы украсить картинку - они её закрывают, превращают в что-то непонятное. Обещаная графика тоже не впечатлила - тот же геншин импакт. Чем неотвечает даже каноничной манге.

Ожидалоаь больше.

Нет, спасибо. Может когда нибудь потом поиграю, а скидки никуда не денутся.

1
VovanVV1982

ну судя по тому что увидел в консольной версии дают ещё перемещаться и взаимодействовать как в обычном приключении. по ощущениям прохождения это гибрид файтинга с приключением https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfpmpRbQqrLYR-ZfYmyUK7V9ydvOSFTz

0
UnrealisticGeoffrey

Не ну понятно, что мк уже не торт, но всё же даже 3я часть по глубине механик накидает этому недоразумению. Для тех кто в танке это просто очередной рескин ультимейт ниндзя шторма, от тех же разрабов, за подобную халтуру должны ещё игрокам приплачивать.

0
jax baron

мне нравиться подход- сделали максимальную скидку чтоб это чюдо продалось - но дюневу не сняли, так вдобавок в россии доступ не дали- так денег вы хотите или нет?

0
Megido

вообще до звезды на эту пустышку. что аниме третьесортно что игрулька. даже за даром не нужна. сказал Я! а моё мнение какое? ПРаВИЛЬНО! самое важное в МИРЕ!

-4
VovanVV1982

а топ аниме загляни. например на https://shikimori.one/animes и глянь на каком месте

-2
DEAD S.n.A.k.e. VovanVV1982

Не защищаю предыдущего оратора, но на полном серьёзе апеллировать к подобным рейтингам... Советую почитать/посмотреть про всякие "войны" между приверженцами различных тайтлов, когда казалось бы совершенно разные фанбазы занижали "вражеским" аниме оценку просто потому что. Так что такие рейтинги ой как не репрезентативны - "накрутить" (или, наоборот, "опустить") можно кого или что угодно очень и очень легко.

0