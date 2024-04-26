Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила скидку -66%

В Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba вам предстоит пройти путь Тандзиро Камадо, чья семья была убита, а сестра превратилась в демона. Избавьтесь от динамической угрозы и вновь превратите свою сестру Нэдзуко в человека.

Помимо одиночной кампании, в игре также есть режим «Вызов», в котором до 2 пользователей могут сражаться в битвах 2 на 2 в автономном режиме и по сети, используя любое сочетание персонажей, включая Тандзиро Камадо и Нэдзуко Камадо.