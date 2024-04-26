Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила скидку -66%

В связи с текущей распродажей игр компании Sega игра по аниме "Клинок, рассекающий демонов" Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles получила историческую минимальную скидку -66% (в РФ не доступна).
Станьте клинком, рассекающим демонов!
Взгляните на самые яркие моменты Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba глазами главного героя — Tanjiro Kamado!
Пройдите его историю от Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, в которой Tanjiro вступает в организацию Demon Slayer Corps, до Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, с участием огненного хасиры Kyojuro Rengoku!
Сразитесь с демонами из аниме — ошеломительная графика с точностью воссоздаст все легендарные боевые приемы в 3D!
Выберите любого из 24 бойцов: не только героев вроде Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado, но и демонов, таких, как Rui (Lower Five of the Twelve Kizuki) и Akaza (Upper Three of the Twelve Kizuki). Сталкивайте любимых персонажей друг с другом — боев между ними вы еще не видели!
Содержимое Ultimate Edition
- Игра Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Пропуск персонажей
- Разблокирование персонажей — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira из Kimetsu Academy
- Внутриигровые костюмы — одеяние пациента Поместья бабочек для Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira
- Аватары — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Shinobu Kato, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura).
- Очки Kimetsu (8000 очков)
- Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении
Содержимое Digital Deluxe Edition
- Игра Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles
- Разблокирование персонажей — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira из Kimetsu Academy
- Внутриигровые костюмы — одеяние пациента Поместья бабочек для Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma и Inosuke Hashibira
- Аватары — Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Shinobu Kato, Kyojuro Rengoku, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Murata, Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura).
- Очки Kimetsu (8000 очков)
- Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении
Содержимое Digital Standard Edition
- Игра Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Разблокирование персонажа — Tanjiro Kamado из Kimetsu Academy
- Аватары — Tanjiro Kamado и Nezuko Kamado
- Обои для рабочего стола ПК в высоком разрешении
Доступность и цены по регионам можно посмотреть тут.
Может максимальную скидку?
ну как бы кто активно сидит в курсу что такая историческая минимальная скидка да и внимательно посмотри на скрины если тяжело на стим дб смотреть
отличие будет разное. например. игру Last Epoch подняли в цене с выходом 1.0 https://store.steampowered.com/app/899770/Last_Epoch/
https://steamdb.info/app/899770/
была скидка -25% 321 грн. сейчас без скидки 700 грн. если будет скидка -30% и более это будет исторически минимальная цена или максимальная скидка?
По сути, ни то, ни другое.
наоборот.
человек тебе правильно пишет - это максимальная скидка и минимальная на данный момент цена, поправь заголовок.
Это мортал комбат, с аренами, костюмати - но про охотников. Графика слишком перенасыщена "спецэфетками" которые выглядят слишком громоздкими и безвкусными, закрывающими обзор даже для больших экранов. Вместо того что бы украсить картинку - они её закрывают, превращают в что-то непонятное. Обещаная графика тоже не впечатлила - тот же геншин импакт. Чем неотвечает даже каноничной манге.
Ожидалоаь больше.
Нет, спасибо. Может когда нибудь потом поиграю, а скидки никуда не денутся.
ну судя по тому что увидел в консольной версии дают ещё перемещаться и взаимодействовать как в обычном приключении. по ощущениям прохождения это гибрид файтинга с приключением https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfpmpRbQqrLYR-ZfYmyUK7V9ydvOSFTz
Не ну понятно, что мк уже не торт, но всё же даже 3я часть по глубине механик накидает этому недоразумению. Для тех кто в танке это просто очередной рескин ультимейт ниндзя шторма, от тех же разрабов, за подобную халтуру должны ещё игрокам приплачивать.
мне нравиться подход- сделали максимальную скидку чтоб это чюдо продалось - но дюневу не сняли, так вдобавок в россии доступ не дали- так денег вы хотите или нет?
вообще до звезды на эту пустышку. что аниме третьесортно что игрулька. даже за даром не нужна. сказал Я! а моё мнение какое? ПРаВИЛЬНО! самое важное в МИРЕ!
а топ аниме загляни. например на https://shikimori.one/animes и глянь на каком месте
Не защищаю предыдущего оратора, но на полном серьёзе апеллировать к подобным рейтингам... Советую почитать/посмотреть про всякие "войны" между приверженцами различных тайтлов, когда казалось бы совершенно разные фанбазы занижали "вражеским" аниме оценку просто потому что. Так что такие рейтинги ой как не репрезентативны - "накрутить" (или, наоборот, "опустить") можно кого или что угодно очень и очень легко.