Инсайдер: SEGA запустила разработку сиквела файтинга Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Авторитетный инсайдер под ником MbKKssTBhz5, который специализируется на утечках игр компании SEGA, поделился новостями о продолжении Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Файтинг по мотивам популярного аниме и манги "Клинок, рассекающий демонов", полностью оправдал ожидания издателя, поэтому сотрудничество SEGA с CyberConnect2 и Aniplex продолжится. Создание сиквела уже запущено в работу.
К сожалению, инсайдер не стал вдаваться в подробности продолжения Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Судя по его данным, разработкой занимается команда, которая отвечала за создание первой игры и выпуск дополнений. Кроме того, известно, что работа над сиквелом идет как минимум с 2023 года.
Как ожидается, новая игра станет прямым продолжением Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Проект должен охватить сюжетные события из аниме, включая третий и четвертый сезоны, премьера которых назначена на май этого года. Сиквел файтинга может выйти уже осенью этого года, как раз к моменту финала четвертого сезона.
Это конечно здорово, но будем честны, их первый файтинг по этой вселенной был провальный, потому как: 1) разрабы забили хер после старта игры, пару дополнений с бесплатными персами - это капля в море. 2) нет-код в игре просто чудо, зачастую задержка в атаке на столько большая была, что атака происходила спустя 2-4 секунды, соответственно часто было так же. 3) ;Жадность на контент, за все то время что прошло - разрабы не удосужились сделать дополнение "квартал красных фонарей, лишь добавили персонажей и то не всех, а пару и в онлайн батл, офк балансировать они их решили лишь спустя аж 2 года, последнее что отмечу - у игры большой потенциал, реализовать её можно было в 1000 раз лучше, но увы.
Офк ставить на 2 часть я не сильно желаю, ибо первая была с большими проблемами что не были исправлены от слова совсем, + повторюсь жадные сега
Так они забили хер после старта, или даже 2 года спустя чё-то балансили?
крутааааа, очередной файтинг по одному из самых популярных аниме в мире, мммм, как же насрать