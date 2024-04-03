Инсайдер: SEGA запустила разработку сиквела файтинга Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Авторитетный инсайдер под ником MbKKssTBhz5, который специализируется на утечках игр компании SEGA, поделился новостями о продолжении Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Файтинг по мотивам популярного аниме и манги "Клинок, рассекающий демонов", полностью оправдал ожидания издателя, поэтому сотрудничество SEGA с CyberConnect2 и Aniplex продолжится. Создание сиквела уже запущено в работу.

К сожалению, инсайдер не стал вдаваться в подробности продолжения Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Судя по его данным, разработкой занимается команда, которая отвечала за создание первой игры и выпуск дополнений. Кроме того, известно, что работа над сиквелом идет как минимум с 2023 года.

Как ожидается, новая игра станет прямым продолжением Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Проект должен охватить сюжетные события из аниме, включая третий и четвертый сезоны, премьера которых назначена на май этого года. Сиквел файтинга может выйти уже осенью этого года, как раз к моменту финала четвертого сезона.