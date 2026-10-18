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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 15.10.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
6.8 109 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 вернулся с новым взломом защиты Denuvo: в этот раз австрийская защита пала в игре Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles вышла в 2021 году и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный взлом. Игра защищена Steam + Denuvo.

Судя по всему, угрозы Irdeto судом в адрес взломщика не оказали на него никакого эффекта.

ПК 4
89
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
sasha rad

voices38, детка, спасиб конечно, но тебя не было слышно 2 недели и в итоге ты выкатываешь... вот это?!!! Ну чувак, есть же куча не взломанных игр в которые люди хотят поиграть. Снайпер Элит 5, НФС Анбаунд и достаточно там еще не взломанных, а ты нам выкатил то, о чем 90% геймеров и не слыхали вовся! Сдаешь позиции!

34
Magnificent Savoy

сейчас может еще пару взломов будет

16
Dunovo

День без новостей гта,запомним это

15
Олег Шандер

Э