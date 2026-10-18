voices38 взломал защиту Denuvo в Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Сегодня взломщик voices38 вернулся с новым взломом защиты Denuvo: в этот раз австрийская защита пала в игре Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles вышла в 2021 году и с тех пор была взломана лишь с помощью гипервизора группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный взлом. Игра защищена Steam + Denuvo.

Судя по всему, угрозы Irdeto судом в адрес взломщика не оказали на него никакого эффекта.