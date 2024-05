Объявлена западная дата релиза Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC

"Клинок, рассекающий демонов"

Портал Gematsu сообщает, что игра Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Sweep the Board! получила дату западного релиза. Проект станет доступен на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК 17 июля 2024 года.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Sweep the Board! предлагает уникальный игровой опыт, гармонично сочетающий элементы настольной игры с очарованием и эстетикой оригинального произведения. До четырех игроков смогут перевоплотиться в полюбившихся персонажей и принять участие в мини-играх, погружаясь в атмосферу мира «Клинка, рассекающего демонов». Стоит отметить, что обладатели Nintendo Switch уже имеют возможность насладиться игрой, поскольку версия для гибридной консоли была выпущена 26 апреля 2024 года.

Франшиза «Клинок, рассекающий демонов» продолжает свое триумфальное шествие, покоряя сердца миллионов фанатов по всему миру. 12 мая 2024 года состоялась долгожданная премьера продолжения аниме-сериала. Третий сезон, охватывающий арку «Деревня кузнецов», транслировался с 9 апреля по 18 июня 2023 года и состоял из 11 эпизодов, два из которых были расширены, чтобы в полной мере раскрыть сюжетные линии и характеры персонажей.