Объявлена западная дата релиза Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC

Цифровая настольная игра, вдохновлённая культовыми мангой и аниме. Это уникальная возможность примерить на себя роль отважных героев, сражающихся с кровожадными демонами и защищающих человечество от их тёмной власти.

Используйте уникальные способности выбранного персонажа, продумывайте каждый ход и бросайте кости, чтобы определить исход битвы. До четырёх игроков могут присоединиться к этому приключению, выбрав одного из 12 культовых героев «Истребителя демонов».

Игровой процесс разделён на дневной и ночной периоды. Днём вы будете участвовать в различных событиях и мини-играх, собирая ресурсы, улучшая снаряжение и готовясь к неизбежной битве с демонами. А когда наступает ночь, начинается настоящее испытание — вам предстоит выследить и победить могущественных демонов, применяя все свои навыки и умения. Каждая победа приближает вас к заветной цели — стать величайшим Истребителем демонов и защитить мир от их тёмной угрозы.