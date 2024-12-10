CyberConnect2 и SEGA показали первый трейлер файтинга Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2

CyberConnect2, Aniplex и SEGA на днях анонсировали Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, продолжение популярного файтинга по мотивам аниме «Клинок, рассекающий демонов». И только вчера был представлен первый дебютный трейлер, который раскрыл новые детали игры.

Ростер будет включать девятерых столпов, а сюжет охватит арки «Квартал красных фонарей», «Деревня кузнецов» и «Тренировка со столпами». В игре также останется многопользовательский режим, который уже полюбился фанатам первой части.

Игра выйдет в следующем году на всех актуальных платформах, включая ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.