Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 выйдет в августе

SEGA объявила, что Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 выйдет 5 августа. Предзаказы стартуют 3 марта.

Сюжетный режим охватит арки «Квартала красных фонарей» и «Тренировки со Столпами», а ростер бойцов пополнится всеми Столпами. Игроков ждёт мультиплеер для двух человек и бои против ИИ.

Разработкой снова занимается CyberConnect2, а игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC.

Кроме игры, фанатов ждёт первый фильм из трилогии, экранизирующей финальную арку манги. Премьера в Японии состоится 18 июля, а в других странах показ ожидается позже в 2025 году.