Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 получит Домy уже 28 мая - фанатов готовят к арке "Замок Бесконечности"

Aniplex и CyberConnect2 официально подтвердили, что Дома станет новым DLC-персонажем для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Добавление выйдет 28 мая и станет частью контентной линейки, посвящённой арке «Замок Бесконечности» — одному из самых ожидаемых этапов истории Demon Slayer.

Вместе с анонсом разработчики показали и геймплейный трейлер, где можно увидеть стиль боя Домы в действии. И судя по первым кадрам, персонажа явно старались сделать максимально эффектным и близким к аниме-первоисточнику: акцент сделан на быстрые атаки, зрелищные ледяные техники и агрессивный темп боя. Для CyberConnect2 это уже привычный подход — студия давно делает ставку не столько на глубину файтинга, сколько на максимально кинематографичную подачу.

DLC можно будет приобрести отдельно в наборе Doma Character Pack или получить через Infinity Castle – Part 1 Character Pass. Фактически это первый крупный пакет персонажей, который постепенно подводит игру к полноценной адаптации финальной сюжетной арки. Вместе с Домой в пропуск уже входят Кайгаку, Дзэнъицу Агацума, Акадза, Тандзиро Камадо, Гию Томиока и Синобу Кочо в версиях из «Замка Бесконечности».

Помимо самого персонажа, DLC включает косметические бонусы: аватар, цитаты, рамки профиля, титулы и уникальный голос для боевой системы. Это уже стандартная практика для современных аниме-файтингов, где дополнительный контент давно стал не просто «новым бойцом», а частью полноценного фан-сервиса.

Интересно и другое: CyberConnect2 продолжает очень аккуратно расширять ростер, сохраняя интерес к игре между крупными релизами аниме. И пока Demon Slayer остаётся одним из самых популярных современных сёнэнов, подобные DLC выглядят скорее не дополнением, а почти обязательным продолжением поддержки игры.