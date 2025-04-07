Новые трейлеры сиквела Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Разработчики продолжения Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles опубликовали два новых видеоролика. Они демонстрируют двух персонажей грядущей аниме-игры, созданной по мотивам «Истребителя демонов».

Первый трейлер посвящен Гёкко. В небольшом видео он обрушивает шквал атак на своего противника. Его внешний вид действительно пугает благодаря изуродованному лицу и абсолютно белому телу, напоминающему ходячего мертвеца.

Второй ролик знакомит с Хантенгу. Этот боец предпочитает сражаться на расстоянии, используя для атак не свои руки, а щупальца, появляющиеся из-под земли.

Выход Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 запланирован на 1 августа в Японии, а 5 августа игра станет доступна в западных странах. Игра будет доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а предварительные заказы уже открыты.

Первая часть Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles вышла в 2021 году и получила очень хорошие отзывы от игроков, которые оценили красочный визуальный стиль и близость к оригинальному аниме.