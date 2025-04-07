Новые трейлеры сиквела Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Разработчики продолжения Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles опубликовали два новых видеоролика. Они демонстрируют двух персонажей грядущей аниме-игры, созданной по мотивам «Истребителя демонов».
Первый трейлер посвящен Гёкко. В небольшом видео он обрушивает шквал атак на своего противника. Его внешний вид действительно пугает благодаря изуродованному лицу и абсолютно белому телу, напоминающему ходячего мертвеца.
Второй ролик знакомит с Хантенгу. Этот боец предпочитает сражаться на расстоянии, используя для атак не свои руки, а щупальца, появляющиеся из-под земли.
Выход Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 запланирован на 1 августа в Японии, а 5 августа игра станет доступна в западных странах. Игра будет доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а предварительные заказы уже открыты.
Первая часть Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles вышла в 2021 году и получила очень хорошие отзывы от игроков, которые оценили красочный визуальный стиль и близость к оригинальному аниме.
1 сезон - хорош
2 сезон - поезд не плох, дальше 10 серий нудянки и файт в конце
3 сезон - полный слив, кузнецы та еще хрень
4 сезон - вообще не пойми что, растянуть 3-4 главы тренировок манги на сезон - сильно, только 1 последняя серия
5 сезон. Финал арки - не хочу спойлерить, но там тоже хватает роялей в кустах в манге
Итог: Слишком перехайпанная дичь как тот же Кайсен
ясно
Чувак, тут про игру, а не аниме новость)
Сам попался, думал новый сезон трейлер выпустили.