Состоялся анонс сиквела файтинга Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Aniplex официально представила Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Хотя платформа и дата выхода пока не объявлены, игра уже вызывает интерес среди поклонников аниме файтингов. Более того, желающие смогут попробовать проект на Jump Festa 2025, которая пройдет 21-22 декабря в Makuhari Messe, Тиба, Япония.

Вторая часть продолжит повествование с арки «Района развлечений» и завершится событиями арки «Обучение Хаширо».

Напомним, оригинальная Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles доступна на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC через Steam.