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Samsung выпустила первый в мире 1100 Гц монитор Odyssey G6
Более половины времени просмотра GTA 6 приходится на зрителей младше 25 лет
Terraria получила первую фазу кроссплея - играть можно между всеми платформами по локальной сети
Трейлер файтинга Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 к релизу на Nintendo Switch 2
Ужастик Song of Horror получит обновлённое издание - смотрим первые трейлер
Сериал "Властелин колец: Кольца власти" официально продлен на четвертый сезон
Во Франции предложили запустить государственный магазин закрытых игр с комиссией выгоднее, чем в Steam
CD Projekt RED ожидает такой же технологический скачок между The Witcher 3 и The Witcher 4, как между GTA 5 и GTA 6
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Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
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GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
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Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
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