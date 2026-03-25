Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 05.08.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
8.4 68 оценок

В Demon Slayer 2 и Football Manager 26 удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для игры Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 вышел первый метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Одновременно с этим для Football Manager 26 вышел первый метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Игра по аниме «Истребитель демонов» позволяет сражаться с демонами на мечах и следовать сюжету сериала. В режиме истории вы проходите за Тандзиро несколько арок: сражения на красных фонарях, события в деревне кузнецов и тренировки столпов. Побеждая врагов, игроки открывают красивые сценки и продвигаются дальше по сюжету.

Кроме сюжетного режима, есть бои один на один. В игре более 40 персонажей: все главные герои, столпы, а также школьные версии некоторых персонажей. Добавлены парные ультимейты — совместные мощные приёмы двух бойцов. Также теперь можно менять экипировку персонажей.

GrYnT101

засрали всю ленту с вашим гипервизором

riptor2012

ЁБ@ный бред...ваш гиперпид@р...

Oshiro Mugen

А ну ещё раз расскажите что было взломано с помощью гипервизора. Я требую! Скажи ещё раз что было взломано, я приказываю тебе! Ещё один раз! Смелей, сукин ты сын!

Fastickok

Ну реально публикуют эти новости так словно это что то из ряда вон выходящее.

Гипервизор сломал денуву,все. Совершенно все игры теперь крякают. Зачем это постить каждый раз?🤣

jax baron

А ЛЕ ЛУ Я - во дают

