В Demon Slayer 2 и Football Manager 26 удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Для игры Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 вышел первый метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Одновременно с этим для Football Manager 26 вышел первый метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Игра по аниме «Истребитель демонов» позволяет сражаться с демонами на мечах и следовать сюжету сериала. В режиме истории вы проходите за Тандзиро несколько арок: сражения на красных фонарях, события в деревне кузнецов и тренировки столпов. Побеждая врагов, игроки открывают красивые сценки и продвигаются дальше по сюжету.

Кроме сюжетного режима, есть бои один на один. В игре более 40 персонажей: все главные герои, столпы, а также школьные версии некоторых персонажей. Добавлены парные ультимейты — совместные мощные приёмы двух бойцов. Также теперь можно менять экипировку персонажей.