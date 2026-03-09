В Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 добавят Гию Томиоку из "Бесконечного замка"

Издатель Aniplex и студия CyberConnect2 объявили дату выхода нового DLC для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Уже 12 марта в игру добавят персонажа Гию Томиока в версии «Бесконечный замок».
Новый боец будет доступен отдельно в «Наборе персонажа Гию Томиока (Бесконечный замок)». Также его включат в комплект «Набор персонажей „Бесконечный замок“ — Часть 1», который откроет доступ и к другим героям из соответствующей сюжетной арки.
Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.