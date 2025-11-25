В The Hinokami Chronicles 2 добавят Дзэнъицу Агацума: стала известна дата выхода DLC

Издатель Aniplex и студия CyberConnect2 объявили дату выхода нового персонажа для Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Уже 2 декабря в игре появится Дзэнъицу Агацума в версии Бесконечного замка.

Персонажа можно будет приобрести отдельно в составе «Набора персонажа Дзэнъицу Агацума (Infinity Castle)» или получить через расширенный «Набор персонажей Infinity Castle – Часть 1». Последний включает доступ к Кайгаку, а также четырём будущим героям, которые будут добавлены позже.

The Hinokami Chronicles 2 продолжает расширять свой ростер, предлагая фанатам «Клинка, рассекающего демонов» всё больше знакомых бойцов. Игра уже доступна на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam), а новый персонаж станет отличным поводом вернуться в динамичные арены и испытать обновлённые комбо Дзэнъицу.