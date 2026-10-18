Voices38 взломал Denuvo в Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 - защита держалась больше года

voices38 продолжил расправляться с играми, защищёнными Denuvo. На этот раз хакер добрался до Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 — продолжения экшена по популярной манге и аниме «Истребитель демонов».

ПК-версия The Hinokami Chronicles 2 вышла 6 августа 2025 года, поэтому Denuvo защищала игру более года. Разработкой занималась CyberConnect2, производством — Aniplex, а издателем выступила SEGA.

Вторая часть продолжает историю Тандзиро Камадо и охватывает события арок «Квартал красных фонарей», «Деревня кузнецов» и «Тренировка столпов». Помимо сюжетного режима, в игре присутствуют сражения между персонажами — ростер насчитывает более 40 бойцов, включая всех девятерых столпов.

При этом Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 уже запускалась без обычной проверки Denuvo при помощи гипервизор обхода DenuvOwO. Однако такой метод отличается от традиционных взломов voices38 и требует использования отдельного решения на уровне гипервизора.

Особенно примечательно, что всего примерно менее чем за час до этого voices38 взломал и первую Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Таким образом, хакер практически подряд добрался сразу до двух игр серии, защищённых Denuvo. Первая часть продержалась почти пять лет после первоначального релиза.

Активность voices38 продолжается на фоне судебного разбирательства с Denuvo. Компания подала иск против анонимного хакера в федеральный суд США 14 сентября и позднее запросила разрешение получить данные, которые могут помочь установить его личность, в том числе у Discord, Valve и Reddit. Несмотря на это, voices38 продолжает выпускать новые взломы.