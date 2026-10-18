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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 05.08.2025
Экшен, Файтинг, Аниме
8 75 оценок

Voices38 взломал Denuvo в Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 - защита держалась больше года

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

voices38 продолжил расправляться с играми, защищёнными Denuvo. На этот раз хакер добрался до Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 — продолжения экшена по популярной манге и аниме «Истребитель демонов».

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

ПК-версия The Hinokami Chronicles 2 вышла 6 августа 2025 года, поэтому Denuvo защищала игру более года. Разработкой занималась CyberConnect2, производством — Aniplex, а издателем выступила SEGA.

Вторая часть продолжает историю Тандзиро Камадо и охватывает события арок «Квартал красных фонарей», «Деревня кузнецов» и «Тренировка столпов». Помимо сюжетного режима, в игре присутствуют сражения между персонажами — ростер насчитывает более 40 бойцов, включая всех девятерых столпов.

При этом Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 уже запускалась без обычной проверки Denuvo при помощи гипервизор обхода DenuvOwO. Однако такой метод отличается от традиционных взломов voices38 и требует использования отдельного решения на уровне гипервизора.

Особенно примечательно, что всего примерно менее чем за час до этого voices38 взломал и первую Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Таким образом, хакер практически подряд добрался сразу до двух игр серии, защищённых Denuvo. Первая часть продержалась почти пять лет после первоначального релиза.

voices38 взломал защиту Denuvo в Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Активность voices38 продолжается на фоне судебного разбирательства с Denuvo. Компания подала иск против анонимного хакера в федеральный суд США 14 сентября и позднее запросила разрешение получить данные, которые могут помочь установить его личность, в том числе у Discord, Valve и Reddit. Несмотря на это, voices38 продолжает выпускать новые взломы.

ПК 5
85
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
Roayal cat

Да че за херню он взламывает где онимуша его там реально на бутылку насадили что-ли...

46
Dunovo

Целый день без гта,возрадуемся этому