Ролевой экшен Forgotten Realms: Demon Stone вернулся в Steam с улучшениями для современных систем

Издательство SNEG выпустило в Steam переиздание ролевого экшена Forgotten Realms: Demon Stone, который изначально вышел в 2004 году. Игра была адаптирована для современных компьютеров и теперь доступна для покупки.
Переиздание получило ряд технических улучшений, включая более плавный игровой процесс, корректное масштабирование для широкоэкранных мониторов, поддержку оконного режима без рамки и оптимизированные тени. Кроме того, была добавлена полная поддержка контроллеров XInput с функцией вибрации, возможность настройки звука и новое внутриигровое меню настроек.
Действие Forgotten Realms: Demon Stone разворачивается в фэнтезийном мире Dungeons & Dragons. Сюжет, написанный автором бестселлеров Р. А. Сальваторе, повествует о трёх героях — воине, маге и плуте, — которые объединяются, чтобы исправить древнюю ошибку. Игрокам предстоит управлять отрядом из трёх персонажей, переключаясь между ними в реальном времени для использования их уникальных боевых стилей. В оригинальной английской озвучке приняли участие актеры Патрик Стюарт и Майкл Кларк Дункан.
Разработкой оригинальной игры занималась студия Stormfront Studios, известная также по созданию экшена The Lord of the Rings: The Two Towers. Forgotten Realms: Demon Stone уже доступна в Steam.
