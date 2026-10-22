В Steam состоялась премьера тактической ролевой игры DEMONS' NIGHT FEVER от автора Disgaea

Издательство Arc System Works и студия Drecom выпустили в сервисе Steam тактическую ролевую игру DEMONS' NIGHT FEVER. Проект возглавил создатель франшизы Disgaea Сохэй Ниикава, который выступил автором оригинальной концепции и сценаристом, а за визуальный облик персонажей отвечал художник Юдзи Химукаи.

Сюжетная завязка рассказывает о верховном повелителе демонов по имени Гига Супер Смерть. Находясь в шаге от победы над Богом, злодей внезапно утратил силы и превратился в беспомощного младенца. Чтобы вернуть былое могущество с помощью ритуала воскрешения, темный владыка объединяется с уставшим от жизни офисным служащим Киллсиро Катаканой. Игровой процесс строится вокруг механики Peon Exploitation System, требующей приносить в жертву союзников и детонировать собственных бойцов прямо на сетке поля боя ради нанесения максимального урона соперникам.

Первые часы после релиза обернулись для новинки волной критики со стороны аудитории, а стартовый рейтинг в базе SteamDB опустился до 47.22%. Главным поводом для возмущения игроков стала западная локализация. Пользователи обратили внимание на чрезмерное обилие неуместного интернет-сленга и англоязычных мемов вроде booba, unalive, mathmogg, killmaxx и lone wolf alpha. Переводчики наполнили реплики персонажей жаргонизмами, которых не было в оригинальном японском сценарии.

В английском переводе игры есть нечто отталкивающее. При прослушивании японских голосов становится очевидно, что локализаторы позволили себе слишком много вольностей, от которых закатываются глаза. Подобные ужасные мемы устареют уже через несколько месяцев, когда появится очередная порция бессвязного сетевого жаргона.

- Princess Maker Enjoyer, пользователь Steam

Не меньше претензий вызвала и англоязычная актерская озвучка. Игроки указывают на грубые ошибки в произношении элементарных слов, общее несоответствие актерских интонаций контексту сцен и крайне низкий уровень звукорежиссуры. В отдельных эпизодах реплики персонажей звучат с посторонними шумами и эффектом записи с микрофона на другом конце комнаты.

Геймплейная составляющая также вызвала вопросы у поклонников тактических симуляторов. Пользователи жалуются на перегруженность диалогами, навязчивый обучающий режим и отсутствие прозрачных математических формул расчета урона при взрывах подчиненных. Сам протагонист на ранних этапах прохождения оказывается абсолютно беспомощен в бою и не способен самостоятельно наносить урон врагам. Дополнительным раздражителем для сообщества стало неудобное меню управления отрядом и отсутствие возможности делать ручные сохранения между контрольными точками.

В российском сегменте магазина Steam стоимость DEMONS' NIGHT FEVER составляет 2800 рублей. Игра вышла 22 октября 2026 года без поддержки русского языка, а пиковый одновременный онлайн на платформе остановился на отметке в 75 пользователей.