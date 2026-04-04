Датамайнеры нашли вырезанного врага из Demon's Souls, который мог сбрасывать игроков со скал

Исследователи игр студии FromSoftware обнаружили в файлах Demon's Souls следы вырезанного противника, который мог стать одним из самых жестоких врагов в истории серии. Речь идёт о гигантской птице, способной хватать персонажа и сбрасывать его прямо в пропасть.

На находку обратили внимание датамайнеры и исследователи серии Souls. Один из них, известный под псевдонимом Zullie the Witch, рассказал о находке в новом видео, основанном на восстановленных анимациях, над которыми работала исследовательница Молли Ариона.

Следы врага были обнаружены в области Shrine of Storms — одной из локаций Demon's Souls. В финальной версии игры там обитают летающие манты, атакующие игроков кристаллическими шипами из воздуха. Однако, как выяснилось, на ранних этапах разработки разработчики рассматривали куда более опасного противника.

Восстановленные анимации показывают огромную хищную птицу с несколькими типами атак. Помимо стандартных налётов и ударов когтями, у неё была особая способность — захват персонажа с последующим сбрасыванием за пределы уровня. Падение в таких случаях приводило бы к мгновенной гибели игрока.

По словам исследователей, такая атака могла стать одной из самых смертельных механик в играх FromSoftware. В серии Souls уже встречаются ловушки и враги, способные столкнуть героя в пропасть, однако подобная способность у летающего противника могла сделать прохождение ещё более сложным.

Неясно, почему разработчики отказались от этой идеи. Возможно, она была удалена по соображениям баланса, техническим причинам или из-за изменений в дизайне уровней.

Интересно, что враги-птицы позже всё же стали появляться в играх студии и нередко раздражали игроков — например, в Elden Ring. Поэтому некоторые поклонники считают, что вырезанный противник из Demon's Souls мог стать ранним прототипом подобных врагов.