Demon's Souls впервые преодолела 60 FPS через KyTyPS5 на RTX 5070 и почти достигла 120 FPS с Frame Generation

Эмуляция PlayStation 5 продолжает быстро развиваться, и ремейк Demon’s Souls от Bluepoint Games достиг очередного заметного рубежа. Новое видео канала Geralt Benchmarks демонстрирует игру с частотой выше 60 FPS на системе с AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA GeForce RTX 5070 через эмулятор KyTyPS5, который теперь также поддерживает NVIDIA DLSS Frame Generation.

Для демонстрации использовалась оптимизированная сборка KyTyPS5 v20261017 от разработчика chenxiao07. Автор видео отмечает, что всего несколько недель назад Demon’s Souls с трудом достигала даже 5 FPS на значительно более мощной системе с RTX 5090 и Ryzen 7 9800X3D. Теперь заметно лучшая производительность стала возможна на менее мощной видеокарте. Ещё в сентябре ремейк впервые достиг рубежа в 30 FPS, тогда как более ранние сборки не могли обеспечить даже двузначную частоту кадров.

В свежем тесте игру запускали в разрешении 1440p с оригинальными настройками графики PlayStation 5, после чего включали NVIDIA DLSS Frame Generation в режиме 2X. Также продемонстрирован запуск в 1080p с DLAA — как с генерацией кадров, так и без неё. При этом DLSS Super Resolution пока не поддерживается, поэтому использовать апскейлинг NVIDIA для повышения базовой производительности нельзя. Максимальное поддерживаемое разрешение на данный момент ограничено 1440p.

При 1440p с DLAA и DLSS Frame Generation 2X Demon’s Souls на связке Ryzen 7 9800X3D и RTX 5070 почти достигает 120 FPS. Однако идеальным игровой процесс назвать пока нельзя: остаются периодические подтормаживания и проблемы с равномерностью вывода кадров. Кроме того, показатели с Frame Generation не следует напрямую сравнивать с нативной частотой кадров.

Demon’s Souls — не единственный эксклюзив PlayStation 5, который заметно выиграл от последних улучшений эмуляции. Ранее значительный прирост производительности получил Astro Bot, а другие игры уже добрались до полноценного геймплея на экспериментальных сборках эмуляторов.

В качестве примеров более широкого прогресса многие издания приводит неофициальные PC-порты Bloodborne, God of War III Remastered и The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Разработчик последнего ранее признавал, что практически весь код проекта и работа по обратной разработке выполнялись с помощью Claude от Anthropic под контролем человека. Конкретный прирост производительности KyTyPS5 пока было бы преждевременно целиком приписывать ИИ.

На фоне продолжающегося прогресса эмуляции многие пользователи вновь задаются вопросом, почему SONY сама не выпускает на ПК такие игры, как Demon’s Souls, Bloodborne и Astro Bot, особенно учитывая заметный интерес ПК-аудитории к этим проектам.