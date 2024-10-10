Demon's Souls выглядит значительно лучше с новой визуальной особенностью на PlayStation 5 Pro

Ремейк Demon's Souls, разработанный Bluepoint, по сей день остается одной из самых красивых игр на PlayStation 5, а на PlayStation 5 Pro он, как сообщается, выглядит значительно лучше.

Технические эксперты из Digital Foundry недавно имели возможность проверить игру, запущенную на готовящейся к выпуску системе Sony среднего поколения. Они рассказали, что в ней есть новый режим отображения Pro, который работает с разрешением, похожим на 4K, и частотой 60 FPS. Изображение выглядит очень детализированным, но немного размытым, но неясно, связано ли это с масштабированием PSSR или чем-то еще, поскольку Digital Foundry не смогла подтвердить никаких подробностей относительно разрешения.

Однако было подтверждено, что Demon's Souls на PlayStation 5 Pro имеет новую визуальную функцию, новую систему контактных теней. Эта система похожа на систему экранных теней, используемую на базовой PlayStation 5, которая в основном заметна в областях со скалами, но показывает больше мелких деталей теней, которые выглядят довольно хорошо. Несмотря на отсутствие чего-либо еще, что неудивительно, учитывая, что игре будет четыре года на момент запуска PS5 Pro, Digital Foundry не сомневается, что Demon's Souls выглядит значительно лучше на будущей консоли.