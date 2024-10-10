Demon's Souls выглядит значительно лучше с новой визуальной особенностью на PlayStation 5 Pro

Ремейк Demon's Souls, разработанный Bluepoint, по сей день остается одной из самых красивых игр на PlayStation 5, а на PlayStation 5 Pro он, как сообщается, выглядит значительно лучше.
Технические эксперты из Digital Foundry недавно имели возможность проверить игру, запущенную на готовящейся к выпуску системе Sony среднего поколения. Они рассказали, что в ней есть новый режим отображения Pro, который работает с разрешением, похожим на 4K, и частотой 60 FPS. Изображение выглядит очень детализированным, но немного размытым, но неясно, связано ли это с масштабированием PSSR или чем-то еще, поскольку Digital Foundry не смогла подтвердить никаких подробностей относительно разрешения.
Однако было подтверждено, что Demon's Souls на PlayStation 5 Pro имеет новую визуальную функцию, новую систему контактных теней. Эта система похожа на систему экранных теней, используемую на базовой PlayStation 5, которая в основном заметна в областях со скалами, но показывает больше мелких деталей теней, которые выглядят довольно хорошо. Несмотря на отсутствие чего-либо еще, что неудивительно, учитывая, что игре будет четыре года на момент запуска PS5 Pro, Digital Foundry не сомневается, что Demon's Souls выглядит значительно лучше на будущей консоли.
жаль нельзя за это заплатить купюрами, похожими на деньги. Например, из банка приколов
НА ПК выглядело бы совсем круто!
Очередная реклама от Sony, без подтверждения в ролике визуально. Показали только контактные тени на стандартной PS5 в режиме производительность, а остальное просто бла-бла-бла.
Он и так выглядит круто
а на ПК ?) // Вячеслав Вовк
покупай бокс // Константин Емельянов
Не для того мы ПК улучшали) // Вячеслав Вовк
На пк в смуту свою играй // Константин Емельянов
А если на ПК выпустят у тебя игру отберут? // Артём Борсяк
Че злой такой? Пекари в детстве опустили?
И не стыдно им?
Эти горе тестеров, как только могут облизывают сони.