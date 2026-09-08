Эмулятор KyTyPS5 смог добраться до геймплея Demon's Souls, но пока лишь в 2 FPS

Сообщается, что эмулятор PS5 KyTyPS5 смог запустить ремейк культовой ролевой игры Demon's Souls на PC.

Теперь владельцы PC уже могут дойти до геймплея игры, однако есть серьёзный нюанс - игра пока идёт всего в несколько FPS. Даже на Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080 производительность едва достигает пары кадров в секунду, что делает прохождение практически невозможным.

Тем не менее, есть и положительный момент: разработка эмулятора ведётся относительно недавно, а KyTyPS5 уже демонстрирует запуск ремейка без значительного количества графических глитчей и артефактов. Авторы проекта, по всей видимости, собираются перенять стратегию создателей эмулятора shadPS4 - сначала довести до ума пару ключевых игр, добившись в них приемлемой производительности и исправив основные баги, а затем уже расширять совместимость на другие проекты. Пока что далёкий до идеала результат, но первый шаг сделан, а значит, в будущем ситуация может кардинально измениться.