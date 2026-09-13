Эмулятор PS5 для ПК ускорил Demon's Souls с 1 до 30 FPS менее чем за неделю, но стабильной игру назвать пока нельзя

Ремейк Demon’s Souls теперь достигает 30 FPS на эмуляторе KyTyPS5 — менее чем через неделю после того, как игра работала примерно при 1 FPS. Новые кадры от PSXTech демонстрируют уже непосредственно игровой процесс, а не только меню или создание персонажа.

Ранние тесты показывали около 1–3 FPS, затем новые сборки подняли производительность примерно до 10–18 FPS. Последняя версия для разработчиков способна достигать 30 FPS, хотя показатель остаётся нестабильным и в более тяжёлых сценах может опускаться примерно до 18 FPS.

Полностью играбельной Demon’s Souls пока назвать нельзя: остаются проблемы с плавностью вывода кадров, а производительность заметно меняется между сценами. Использованная для демонстрации сборка ещё не опубликована, характеристики компьютера также не раскрываются.

Прогресс KyTyPS5 привлёк внимание разработчиков других эмуляторов PS5. Создатель SharpEmu Scarecrow признался, что давно стремился добиться подобного результата с Demon’s Souls, однако похвалил команду KyTyPS5 и подчеркнул, что развитие эмуляции PS5 не должно превращаться в соревнование.

Рост с примерно 1 FPS до пиковых 30 FPS за несколько дней стал заметным достижением для проекта на нынешней стадии. Demon’s Souls представляет особый интерес и потому, что Sony до сих пор не выпускала ремейк 2020 года на ПК, поэтому эмуляция остаётся единственным способом запустить именно эту версию за пределами PS5.

Ждём GTA VI на ПК через эмулятор? После релиза игры энтузиасты наверняка примутся и за неё.