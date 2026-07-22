Эмулятор PS5 SharpEmu всего за неделю достиг экрана создания персонажа в Demon's Souls

В начале месяца стало известно о новом эмуляторе PS5 для PC под названием SharpEmu, который на тот момент мог лишь запускать ремейк Demon's Souls, но всего через неделю разработчики добились впечатляющего прогресса - теперь эмулятор способен не только загружать игру, но и работает вплоть до экрана создания персонажа.

Этот рывок оказался неожиданным даже для наблюдателей, которые не предполагали, что в 2026 году эмуляция PS5 продвинется настолько быстро, и всего за семь дней проект достиг такого уровня функциональности, что вселяет надежду на будущее развитие. Тем не менее, эксперты призывают не строить излишних иллюзий, поскольку эмулятор находится на крайне ранней стадии разработки, и о полноценной игре в эксклюзивы PS5, такие как Marvel's Wolverine или Ghost of Yotei, можно будет говорить лишь через несколько лет, если прогресс разработки продолжится в таком же темпе.



Согласно странице SharpEmu на GitHub, текущая версия умеет загружать некоторые игры и считывать базовую информацию, включая название и версию, а также поддерживает загрузку системных модулей (PRX и sys_module) и частично реализует некоторые функции ядра. Уже сейчас отдельные игры способны выводить видеоизображение, что является важным этапом для дальнейшего совершенствования эмулятора. Разработчики продолжают работу над проектом, и сообщество с интересом следит за обновлениями, надеясь, что в будущем SharpEmu сможет стать полноценной альтернативой для запуска консольных игр на PC без необходимости приобретения PS5.