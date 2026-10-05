Эмуляция Demon's Souls Remake на ПК приближается к заветным 60 FPS

Ремейк Demon's Souls вновь появился в демонстрации эмуляции на ПК: канал PSXTech опубликовал видео, где игра для PlayStation 5 запускается на системе с NVIDIA GeForce RTX 4080 и AMD Ryzen 7 9800X3D.

На видео видно, что используется программное обеспечение KytyPS5 — инструмент эмуляции, который в последнее время набирает популярность благодаря значительному прогрессу в вопросах совместимости и производительности. Например, всего несколько месяцев назад разработчики эмуляторов вроде KytyPS5 и SharpEmu праздновали запуск лишь начальных экранов меню игр для PS5, а теперь мы уже можем отчётливо видеть персонажа непосредственно в игровом окружении.

Видео было загружено 5 октября 2026 года; наложенный на изображение индикатор производительности показывает около 31 кадра в секунду (FPS) в запечатленный момент, а также средний показатель в 34 FPS. Однако на протяжении всего видео частота кадров заметно проседает, наблюдаются «фризы» (рывки) и разрывы изображения. Тот же индикатор фиксирует показатель «1% low» (минимальная частота кадров для 1% самых медленных кадров) на уровне всего 8 FPS, что подтверждает упомянутое значительное падение производительности. Эти цифры позволяют говорить о том, что в показанной сцене игра работает со скоростью около 30 FPS, но плавность игрового процесса нестабильна, несмотря на средний показатель в 30 FPS.

В ходе теста также наблюдается высокое потребление памяти: индикатор показывает использование примерно 14,46 ГБ видеопамяти (GPU) и 28,30 ГБ системной оперативной памяти (RAM). Хотя эмуляции предстоит пройти ещё долгий путь, впечатляет то, какого прогресса удалось достичь за столь короткое время. Разработчики уже приближаются к заветной цели в 60 FPS и, будем надеяться, работают над повышением показателя «1% low», чтобы устранить рывки изображения.

Учитывая прогресс в разработке эмуляторов PS5, вполне вероятно, что энтузиастам удастся запустить версию Grand Theft Auto 6 для PS5 на ПК ещё до того, как Rockstar официально выпустит версию для этой платформы.