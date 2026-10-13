Эмуляция PS5 для обычных людей: Demon's Souls идёт в 20-25 FPS в 1080p и около 10 FPS в 2K на RTX 5060 Ti 8GB

Эмуляция PlayStation 5 на ПК продолжает быстро развиваться. Пользователь Reddit продемонстрировал запуск ремейка Demon’s Souls на системе с Ryzen 7 8700G, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Изначально игра работала примерно при 10 FPS, поскольку фактическое разрешение рендеринга находилось в диапазоне от 1440p до 2160p.

После установки патча, позволившего снизить разрешение до 1080p, производительность выросла примерно до 20–25 FPS. Во время работы эмулятора загрузка процессора достигала около 90%, видеокарты — 98%, а видеопамять использовалась практически полностью. Оперативная память при этом была занята примерно на 80%.

Результат пока далёк от полноценной игровой производительности, однако примечателен тем, что Demon’s Souls запускается уже не только на топовых системах с RTX 5080 и RTX 5090. Пользователи также сообщают о запуске игры на RTX 3060, где прохождение начальных участков возможно примерно при 25 FPS, хотя с заметными подтормаживаниями и зависаниями. Это указывает на то, что эмуляция PS5 постепенно становится доступной и на более массовом железе.

На более производительных системах картина заметно лучше. Ранее Demon’s Souls уже демонстрировали на связке Core i9-14900K и GeForce RTX 5090, где KyTyPS5 обеспечивал около 40–50 FPS без генерации кадров. В другом тесте игру запускали в 4K с итоговыми 120 FPS, однако базовая частота при этом составляла примерно 30 FPS, а до 120 кадров изображение доводилось с помощью DLSS и четырёхкратной генерации кадров MFG 4X. Таким образом, производительность эмулятора пока сильно зависит от мощности системы и используемых технологий масштабирования.