Инсайдеры сообщают, что Sony отказалась от планов выпустить Demon's Souls и Gran Turismo 7 на ПК

В последнее время все больше и больше эксклюзивов PlayStation выпускается на ПК. Это включает в себя многопользовательские и однопользовательские игры, такие как Helldivers 2, God of War Ragnarok и совсем недавнюю Marvel's Spider-Man 2. Sony продолжает оказывать поддержку ПК, даже удаляя требуемую учетную запись PSN для некоторых игр. Однако недавний слух утверждает, что не все хорошо между Sony и ПК, и что некоторые игры, которые фанаты ожидали, не выйдут на ПК.

Последние утечки и слухи сообщают, что Demon's Souls не разрабатывается для ПК, а Gran Turismo 7 разрабатывалась для ПК, но больше не выйдет на этой платформе. Поклонники обеих игр наверняка будут разочарованы, особенно учитывая потенциал модов на ПК.

Эти сообщения исходят из источника, который уже раскрывал утечки ранее, в частности, кадры Returnal для ПК. Это придает некоторую достоверность сообщениям, но всё равно к этой инфрмации следует относиться с долей скепсиса.