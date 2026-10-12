KyTyPS5 получил значительное улучшение производительности в Saros, Demon's Souls, Astro Bot и Marvel's Wolverine

Эмулятор KyTyPS5 получил ряд обновлений, благодаря которым заметно выросло качество и скорость работы эмулятора с эксклюзивами от Sony: Saros, ремейком Demon's Souls, Astro Bot и Marvel's Wolverine.

В Saros эмулятор уже позволяет добраться до игрового процесса, хотя частота кадров пока оставляет желать лучшего. Ситуация с Marvel's Wolverine сложнее: в катсценах на мощном PC игра выдаёт около 40 FPS, однако в геймплее наблюдаются серьёзные просадки до 10-15 FPS, а также сильные статтеры и нестабильность.

Куда лучше дела у ремейка Demon's Souls - он работает на высокопроизводительной системе в диапазоне 40-50 FPS, а в отдельных зонах достигает 60 FPS. Astro Bot тоже стал выдавать 40-50 FPS и теперь игра близка к заветным 60 FPS.