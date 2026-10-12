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Demon's Souls 05.10.2009
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.2 509 оценок

KyTyPS5 получил значительное улучшение производительности в Saros, Demon's Souls, Astro Bot и Marvel's Wolverine

AceTheKing AceTheKing

Эмулятор KyTyPS5 получил ряд обновлений, благодаря которым заметно выросло качество и скорость работы эмулятора с эксклюзивами от Sony: Saros, ремейком Demon's Souls, Astro Bot и Marvel's Wolverine.

KytyPS5 - продвинутый эмулятор PlayStation 5 для Windows, Linux и macOS

В Saros эмулятор уже позволяет добраться до игрового процесса, хотя частота кадров пока оставляет желать лучшего. Ситуация с Marvel's Wolverine сложнее: в катсценах на мощном PC игра выдаёт около 40 FPS, однако в геймплее наблюдаются серьёзные просадки до 10-15 FPS, а также сильные статтеры и нестабильность.

Куда лучше дела у ремейка Demon's Souls - он работает на высокопроизводительной системе в диапазоне 40-50 FPS, а в отдельных зонах достигает 60 FPS. Astro Bot тоже стал выдавать 40-50 FPS и теперь игра близка к заветным 60 FPS.

ПК 18
77
96
Комментарии:  96
Ваш комментарий
Johnny Rotten

Манагеры сойне, которые отменили порты на пк, сейчас ярко полыхают и с каждым днем будет только ярче. По делом петушкам.

56
Vinden

Пекарям так экзы не нужны, что жопу так рвут думают что придумать

46
Сипота

Скоро бояре прикоснутся к новым экзам

18