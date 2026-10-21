Оригинальную Demon's Souls с PS3 переносят на ПК через статическую рекомпиляцию - уже работает Boletaria 1-1

Энтузиаст JonathanDC64 работает над неофициальным нативным портом оригинальной Demon's Souls 2009 года для ПК. Проект DemonsSoulsRecomp использует статическую рекомпиляцию: машинный код PowerPC и SPU из версии для PlayStation 3 заранее переводится в C, компилируется для Windows и связывается с собственной реализацией системных библиотек PS3. За вывод графики отвечает Direct3D 12.

Речь идёт не об эмуляции через RPCS3 и не о переносе ремейка Demon's Souls с PlayStation 5. Основой выступает именно оригинальная игра для PS3 с идентификатором BLUS30443, чей код исполняется непосредственно на ПК после предварительной рекомпиляции.

Проект уже продвинулся значительно дальше простого запуска. Сейчас работают начальная загрузка, вступительные ролики со звуком и субтитрами, главное меню, создание персонажа, обучение, Nexus и первая полноценная область — Boletarian Palace 1-1. Реализованы освещение, текстуры, тени, частицы, световые лучи, туман, интерфейс, сохранение и загрузка, музыка и звук ATRAC, а также управление с клавиатуры и DualSense.

Оригинальная Demon's Souls ограничена 30 FPS, однако DemonsSoulsRecomp позволяет установить лимит от 30 до 500 кадров в секунду или полностью его отключить. По данным разработчика, Boletarian Palace при снятом ограничении работает примерно при 120 FPS. При этом физика на частоте выше 60 FPS пока исследована недостаточно, а кат-сцены по умолчанию возвращаются к 30 FPS из-за особенностей движения камеры.

Шейдеры предварительно компилируются, поэтому игре не приходится останавливаться для их сборки непосредственно во время прохождения. Проект также получил поддержку широкоформатных разрешений, переназначения управления и подключения к пользовательскому серверу The Archstones для сетевых функций.

Впрочем, до полноценного релиза ещё далеко. На данный момент разработчик проверил прохождение только до первой области Болетарии, а среди известных проблем остаются кратковременно исчезающие прозрачные эффекты, включая туманную стену и ауру формы души. Готового установщика тоже пока нет: пользователю необходимо самостоятельно собрать проект из исходного кода и предоставить собственную копию Demon's Souls.

Сам репозиторий не содержит игровых файлов или кода Sony. Для сборки требуется собственный дамп американской версии Demon's Souls, а EBOOT.BIN необходимо предварительно расшифровать с помощью RPCS3. Проект основан на инструментарии ps3recomp и пока находится на экспериментальной стадии.