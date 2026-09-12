Производительность эмулятора PS5 KyTyPS5 значительно выросла: ремейк Demon's Souls теперь работает с частотой 10-18 к/с

Недавно сообщалось, что ремейк Demon’s Souls работал на эмуляторе PlayStation 5 под названием KyTyPS5 со скоростью всего 2 кадра в секунду. И всего за несколько дней команда разработчиков сумела повысить производительность на 800%. И нет, это не преувеличение: теперь ремейк Demon’s Souls выдаёт 10–18 кадров в секунду.

Стоит также отметить, что KyTyPS5 позволяет запустить ещё один эксклюзив для PS5 — игру Astro Bot. Насколько известно, это первый случай, когда мы видим кадры непосредственно из игрового процесса этого проекта.

По сравнению с ремейком Demon’s Souls, у Astro Bot наблюдаются серьёзные визуальные проблемы. С другой стороны, показатели производительности схожи: игра работала со скоростью 11 кадров в секунду на системе с процессором Intel Core i3 10105F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060.

Таким образом, на данный момент список AAA-игр для PS5, которые можно запустить на KyTyPS5, включает GTA 5, Astro Bot и ремейк Demon’s Souls. Также запускаются и некоторые инди-проекты — например, Stray.

В конечном счёте, ситуация с эмуляцией PS5 выглядит весьма многообещающе. Некоторые утверждают, что столь значительный прирост производительности, скорее всего, обусловлен использованием кода, сгенерированного искусственным интеллектом.

Если вы хотите поэкспериментировать с этим эмулятором, можете скачать его по данной ссылке.