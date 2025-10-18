Ремейк Demon's Souls получил режим понижения производительности на PS5

Ремейк Demon's Souls для PS5 получил обновление, добавляющее новый режим производительности, ориентированный на энергосбережение. Идея проста: снизить нагрузку на процессор, чтобы уменьшить энергопотребление консоли, что Sony поощряет с момента последнего крупного обновления системы.

С выходом версии 1.007 игрокам доступны три графических режима: «Качество», «Производительность» и недавно представленный режим энергосбережения. Последний ограничивает частоту кадров до 30 кадров в секунду и снижает нативное разрешение, согласно сообщениям пользователей на форуме ResetEra.

Эта новая функция является частью энергосберегающих функций, реализованных на PS5 в сентябре. Функцию можно активировать в меню консоли, выбрав «Настройки» > «Система» > «Энергосбережение» > «Энергосбережение в играх». Игроки могут применить эту функцию ко всем играм или выбрать совместимые.

Хотя Sony не раскрывает технических характеристик новой конфигурации, первые впечатления указывают на значительное снижение разрешения и энергопотребления без ущерба для общей стабильности игры.

Ожидается, что помимо Demon's Souls, в будущих обновлениях поддержка режима энергосбережения появится и в других играх, разработанных PlayStation Studios. Эта инициатива знаменует собой очередной шаг компании на пути к созданию экологичных решений для использования консолей.