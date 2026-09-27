Ремейк Demon's Souls теперь работает с частотой 40-50 FPS на RTX 5090 благодаря KyTyPS5

Недавно рассказывалось о последней версии эмулятора SharpEmu. Теперь пришло время новостей о лучшем эмуляторе PlayStation 5 — KyTyPS5. YouTube-канал PSXTech опубликовал видео, демонстрирующее работу ремейка Demon’s Souls с частотой 40–50 FPS на системе с процессором Intel Core i9 14900K и видеокартой NVIDIA RTX 5090.

Это самая плавная работа ремейка Demon’s Souls на эмуляторе PS5 на данный момент. Это важный шаг для KyTyPS5, демонстрирующий значительный прогресс в эмуляции данной игры. Если разработка продолжится в таком темпе, возможно, к концу 2026 года игра достигнет отметки в 60 FPS.

Для тех, кому интересно: это форк или локальная сборка, которой пока нет на GitHub. Так что нет, скачать её нельзя. Вероятно, она станет доступна в ближайшие пару недель.

Стоит также отметить, что в остальных частях игры производительность может быть не такой высокой, как показано на видео. Ролик длится всего 3 минуты и демонстрирует лишь две-три локации. Тем не менее, результаты выглядят весьма впечатляюще.

До сентября запустить ремейк Demon’s Souls было практически невозможно. Затем, 8 сентября, в развитии KyTyPS5 произошёл первый крупный прорыв: игра заработала с частотой всего 1 FPS. Спустя два дня показатель вырос до 2 FPS. 12 сентября случился ещё один значительный скачок: KyTyPS5 позволила запустить игру с частотой 15–18 FPS. Всего через день этот показатель достиг 30 FPS. И вот теперь мы наблюдаем очередной важный этап: KyTyPS5 обеспечивает работу ремейка Demon’s Souls с частотой 40–50 FPS. Всего за месяц игра прошла путь от состояния, в котором она была практически неиграбельной, до стабильных 40–50 FPS. При этом в ней почти нет графических багов или других проблем.